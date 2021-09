जिल्हा परिषदांच्या शाळांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी राज्य अभ्यास गटाची निर्मिती

संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner

महाराष्ट्रातील (Maharashtra) जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा (Primary and secondary schools of Zilla Parishad) शैक्षणिक दर्जा (Academic status) उंचावण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या वतीने अभ्यास गट स्थापन (Establishment of study group) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा अभ्यास गट औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे (Aurangabad Zilla Parishad CEO Nilesh Gatne) यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहेत.