महाविकास आघाडीकडून खड्यात मुरुम टाकून कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांचा निषेध

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

शहरातील रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी लहान-मोठे खड्डे (Pits) पडले असून या खड्यांचा शहरवासियांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. पालिकेने (Palik) या रस्त्यांसाठी निधी (Road Fund) उपलब्ध करून देवून या रस्त्यांचे नुतनीकरण करण्यात येणार होते. मात्र कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांनी (Corporator of the Kolhe Group) विरोध (Protest) केल्यामुळे ही कामे होवू शकली नाही. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या सर्व खड्ड्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (Nationalist Congress), शिवसेना (Shivsena), राष्ट्रीय काँग्रेस (National Congress) व मनसेच्या पदाधिकार्‍यांनी मुरूम टाकत कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांचा निषेध (Protest of the corporators of the Kolhe Group) केला.