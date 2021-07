53 ग्रामसेवकांच्या बदल्या

जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया 20 जुलैपासून नगरला मुख्यालयात ऑनलाईन पध्दतीने सुरू (Launched online at the city headquarters) आहे. पहिल्या दिवशी (दि. 20) सामान्य प्रशासन (General Administration), अर्थ विभाग (Department of Finance), तसेच कृषी विभागातील (Department of Agriculture) 49 जणांच्या बदल्या झाल्या. नंतर 22 जुलैला लघू पाटबंधारे (Minor Irrigation), ग्रामीण पाणीपुरवठा व पशुसंवर्धन विभागाच्या (Department of Animal Husbandry) 11 बदल्या झाल्या. शनिवारी 24 जुलै रोजी शिक्षण विभाग (Department of Education), आरोग्य विभागाच्या (Department of Health) 34 जणांच्या बदल्या झाल्या.