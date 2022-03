प्रा. शेजूळ यांचे कुस्ती परीक्षक एनआयएस पदवी परीक्षेत नेत्रदीपक यश

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

पंजाब (Punjab) येथे नुकत्याच झालेल्या कुस्ती प्रशिक्षणात (Wrestling Training) सर्वात मोठी समजली जाणारी एनआयएस (NIS) या पदवी परीक्षेत (Degree Exams) प्रा. गणेश अशोक शेजूळ यांनी नेत्रदीपक यश मिळवले आहे. शेजूळ हे राहुरी तालुक्यातील (Rahuri Taluka) उंबरे (Umbare) येथील असून ते वस्ताद स्व. गंगामामा शेजूळ यांचे नातू आहेत. प्रा. शेजूळ यांनी क्रीडा क्षेत्रातील शासनाच्या (Governance in the field of sports) अधिन असलेले स्पोर्ट अर्थोरटी ऑफ इंडिया, प्रशिक्षण केंद्र पंजाब (Training Center Punjab) येथे कुस्ती प्रशिक्षण गुणवत्ता परीक्षा (Exam) दिली. त्यात त्यांनी नेत्रदीपक यश मिळवले. त्यामुळे नेताजी सुभाष नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पोर्टसची एनआयएस ही मानाची समजल जाणारी कुस्ती प्रशिक्षक पदवी त्यांनी प्राप्त केली आहे.