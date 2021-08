संगमनेर कारागृहातील कैदी वापरतात चक्क मोबाईल

संगमनेर |शहर प्रतिनिधी| Sangmner

येथील कारागृहातील कैद्यांना (To inmates in prisons) वेगवेगळ्या सुविधा मिळत असल्याची चर्चा यापूर्वी होत होती. ही चर्चा सुरू असतानाच या कारागृहातील कैदी चक्क मोबाईल वापरत (Mobile Use) असल्याची चर्चा आहे. याकडे तुरुंग अधिकार्‍यांसह पोलिसांचेही दुर्लक्ष (Ignored by the police) झाले आहे.