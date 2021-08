प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये स्वतंत्र दिन साजरा करण्याबाबत संभ्रम

सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशात (By order of the General Administration Department of the Government) विभागीय आयुक्त पुणे (Pune), नागपूर (Nagpur), औरंगाबाद (Aurangabad), नाशिक (Nashik), अमरावती (Amravati) व कोकण (Kokan) यांनी आपापल्या विभागातील तसेच जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी ध्वजारोहण समारंभ आयोजित करावा. विभागीय व जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी संबंधित पालकमंत्री ध्वजारोहण करतील. ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ राज्यभर एकाच वेळी म्हणजे सकाळी 9. 5 वाजता होईल. याच दिवशी सकाळी 8.35 ते 9.35 वाजता या वेळेत ध्वजारोहणाचा किंवा इतर कोणताही शासकीय किंवा निमशासकीय समारंभ आयोजित करण्यात येवू नये.