प्राथमिक शाळा सुरू झाल्यानंतरच शिक्षकांच्या बदल्या

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्यातील (State) करोनाची परिस्थिती अद्याप अटोक्यात आलेली नाही (Corona condition is not yet under control). यामुळे प्राथमिक शाळा (primary schools) प्रत्यक्षात सुरू होवू शकलेल्या नाहीत. त्यात करोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेची चर्चा (Discussion of a possible third wave of corona) असून यामुळे प्राथमिक शाळा (primary schools) प्रत्यक्षात सुरू झाल्यानंतर राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात (State primary schools teachers Transfer) विचार करण्यात येणार असल्याचे आदेश राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने (Rural Development Department of the State Government) राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी (ZP CEO) अधिकारी काढले आहेत.