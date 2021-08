माध्यमिकचे कडूस नवीन शिक्षणाधिकारी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्य शासनाच्या (State Government) शिक्षण व क्रीडा विभागाने (Department of Education and Sports) शिक्षणाधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे सुधारित आदेश (Revised Order of Transfer of Education Officers) जारी केले आहेत. यात सांगली (Sangali) येथे नियुक्ती मिळालेले प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अशोक नानासाहेब कडूस (Primary Education Officer Ashok Nanasaheb Kadus) यांची नगर जिल्हा परिषदेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपदी बदली (Transferred to Nagar Zilla Parishad as Secondary Education Officer) झाली आहे.