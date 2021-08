राहुरीत घरकुल योजनेच्या निधीचे लाभार्थ्यांना लवकरच वितरण

ना. तनपुरे (Minister of State for Urban Development Prajakt Tanpure) म्हणाले, प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेसाठी (Pradhan Mantri Awas Gharkul Yojana) केंद्र व राज्य शासनाचा निधी (Central and state government funds) असतो. राज्य शासनाने त्यांच्या वाट्याचा निधी यापूर्वीच पालिकेला अदा केलेला आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा निधी प्राप्त होत नव्हता. त्यासाठी नगरविकास व गृहनिर्माण या खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांची मुंबई येथे बैठक घेऊन समस्यांचे निराकरण करण्यात आले होते. तसेच केंद्राकडून रखडलेला निधी कसा मिळविता येईल व कोणत्या उपाययोजना करता येतील? याविषयी माहिती घेण्यात आली. संबंधित विभागाशी पाठपुरावा करून निधी मिळविण्यास यश आले. केंद्र सरकारकडील सुमारे दोन कोटी 62 लाख 80 हजार रुपयाचा घरकुल योजनेचा निधी रखडलेला होता. अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे कामकाज सुरू केले होते. काही लाभार्थ्यांना पैसे नसल्यामुळे पुढील बांधकाम करता येत नव्हते. त्यामुळे योजनेतील लाभार्थी आर्थिक पेचप्रसंगात अडकलेले होते.