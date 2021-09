श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

कोविडच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेसाठी (Possible third wave of covid) उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय (Sub-District Rural Hospital), आरोग्य विभाग (Department of Health) तसेच प्रशासनाने सज्ज रहावे, असे आदेश आ. लहू कानडे (MLA Lahu Kanade) यांनी दिले.

येथील उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयात काल सोमवारी आ. कानडे (MLA Lahu Kanade) यांनी आढावा बैठक घेऊन सूचना दिल्या. यावेळी तहसीलदार प्रशांत पाटील (Tahsildar Prashant Patil), रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. योगेश बंड, मुख्याधिकारी गणेश शिंदे (CEO Ganesh Shinde), तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहन शिंदे उपस्थित होते.