रस्त्यांची दुरवस्था अन् सक्तीची वीज बिल वसुली विरोधात निवेदन

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्ह्यातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यांवर (State and National Highways) मोठ्या प्रमाणात खड्डे (Pits) पडले असून त्याचा सर्वांनाच मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच वीज वितरण कंपनीकडून (Power Distribution Company) सुरू असलेली वीज बिलाची सक्तीची वसुली (Forced recovery of electricity bill) तातडीने थांबवावी, या मागणीसाठी भाजपच्या (BJP) वतीने जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे (District President Arun Munde) यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करून जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा.राम शिंदे (Prof. Ram Shinde), आ. मोनिका राजळे (MLA Monika Rajale), माजी आ.शिवाजीराव कर्डिले (Former MLA Shivajirao Kardile), बाळासाहेब मुरकुटे, स्नेहलता कोल्हे, बाळासाहेब महाडिक, दिलीप भालसिंग, कचरु चोथे, प्रतिभा पाचपुते, माणिक खेडकर, मृत्यूंजय गर्जे आदी उपस्थित होते.