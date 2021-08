अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोनाच्या (Covid 19) दुसर्‍या लाटेमुळे जिल्ह्यात लागू केलेले निर्बंध (Restrictions) आज स्वातंत्र्यदिनापासून (Independence Day) शिथिल होत आहे. ऐकीकडे निर्बंध शिथिल केले असले तरी सलग दुसर्‍या वर्षी जिल्हा पोलीस दलाच्यावतीने होणारा पोलीस परेड (Police parede) व पारितोषिक वितरण सोहळा रद्द करण्यात आला आहे. पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानात फक्त झेंडावंदन कार्यक्रम होणार (There will be only a flag waving ceremony at the police headquarters grounds) असल्याची माहिती पोलीस उपअधीक्षक (गृह) बाजीराव पोवार (Deputy Superintendent of Police (Home) Bajirao Powar) यांनी दिली.