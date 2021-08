अहमदनगर|Ahmedagar

जिल्ह्यातील चार पोलीस निरीक्षकांच्या जिल्ह्याबाहेर बदल्या (Transfer of police inspectors out of the district) झाल्या असून त्यांच्या जागी नव्याने चार निरीक्षक (Police Inspectors) जिल्ह्यात बदलून आले आहेत. तर तीन पोलीस निरीक्षकांना मुदतवाढ (Extension to police inspectors) मिळाली आहे. नाशिक परिक्षेत्र स्तरावरील पोलीस निरीक्षक यांच्या बदल्याबाबते आदेश विशेष पोलीस महानिरीक्षक अश्वती दोर्जे (Special Inspector General of Police Ashwati Dorje) यांनी मंगळवारी रात्री काढले.