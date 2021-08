पोलीस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षकांच्या जिल्ह्यातंर्गत बदल्या

अहमदनगर|Ahmedagar

जिल्हा पोलीस दलातील (Ahmednagar Police Force) जिल्ह्यातंर्गत (Under the District) पोलीस निरीक्षक (Police inspector), सहायक निरीक्षक व उपनिरीक्षक (Assistant Inspector and Sub-Inspector) यांच्या बदल्या (Transfer) करण्यात आला. जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील (SP Manoj Patil) यांनी सोमवारी रात्री याबाबत आदेश (Order) काढले. नऊ निरीक्षक, 17 सहायक निरीक्षक (Assistant Inspector) व 20 उपनिरीक्षकांच्या (Sub-Inspector) बदल्यांचा (Transfer) यामध्ये समावेश आहे.