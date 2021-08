शेवगाव-पाथर्डीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आ. राजळे यांची थेट दिल्लीवारी !

आ. राजळे या जिंतुरच्या आ. मेघना बोर्डीकर (Jintur MLA Meghna Bordikar) व नाशिकच्या आ. सिमा हिरे (Nashik MLA Seema Hire) यांच्यासह दिल्ली दौर्‍यावर असून या दौर्‍यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यासह केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Roads and Highways Minister Nitin Gadkari), रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Minister of State for Railways, Coal and Mines Raosaheb Danve), सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे (Minister for Micro, Small and Medium Enterprises Narayan Rane), पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील (Minister of State for Panchayat Raj Kapil Patil), महिला व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Minister of State for Women and Family Welfare Dr. Bharti Pawar), अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad) आदी मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या.