विवाह सोहळ्यांत 43 पॉझिटिव्ह

पारनेर (Parner) तालुक्यातील करोना संसर्गाची चिंता थेट मुख्यमंत्र्यांना (Anxiety about corona infection CM) असतांना तालुक्याच्या तहसीलदार (Tahsildar) यांनी रविवारी तालुक्यातील करोना साखळी तोडण्यासाठी लग्न समारंभ (Wedding ceremony) आणि त्या ठिकाणी होणार्‍या गर्दीवर (Crowd) लक्ष केंद्रीत केले. काल तालुक्यात 13 ठिकाणी लग्न समारंभ (Wedding ceremony), साखरपुडा (engagement) या ठिकाणी जमलेल्या 3 हजार 600 लोकांची करोना चाचणी (Covid 19 Testing) केल्यानंतर त्यात 43 करोना बाधित (Covid 19 Positive) आढळले आहे. अशा प्रकार सामुहिकपणे लग्न सोहळ्यात वर्‍हाडी मंडळींची करोना चाचणीचा पहिला प्रयोग जिल्ह्यात (first experiment of corona test in the district) तहसीलदार ज्योती देवरे (Tahsildar Jyoti Devre) यांनी यशस्वीपणे राबविला.