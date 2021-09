पारनेरच्या उत्तर - पश्चिम भागात अतिवृष्टी

पारनेर |प्रतिनिधी| Parner

पारनेर (Parner) तालुक्याच्या उत्तर-पूर्व भागात सोमवारी (दि.6) रात्री झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) ढवळपुरी (Dhawalpuri), वनकुटे (Vankute), पळशी (Palshi) परीसरातील नदी नाल्यांना पूर (River Flood) आला आहे. पाणी शेतीत घुसल्याने पिकांचे (Crops), घरांचे (Home) तसेच रस्त्यांचे (Road) मोठे नुकसान (Loss) झाले आहे. ढवळपुरी (Dhawalpuri) ते वनकुटे (vankute) व वनकुटे ते पळशी (Palshi) या गावा दरम्यानच्या काळू नदीवरील (Kalu River) दोन पूल पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने (The bridge was swept away in the floodwaters) या भागाचा संपर्क तुटला आहे.