राज्य सहकारी बँकेने पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची (State Co-operative Bank of Parner Co-operative Sugar Factory) बेकायदेशीर विक्री केल्याप्रकरणी चौकशीची मागणी (Demand for Inquiry into Illegal Sale) करणारी याचिका कारखाना बचाव समितीने औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) दाखल केली आहे. ‘पारनेर’च्या विक्रीत मनी लॉन्डरिंग (Money laundering) झाले असल्याचे पुरावे समोर आणून समितीने ई.डी.कडे चौकशीची मागणी (Inquiry to E.D. Demand) होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतरच चौकशी करण्याची भूमिका ई.डी. (ED) ने घेतली. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यासाठी समितीने पाठपुरावा केला, परंतु पोलिसांनी दखल न घेतल्यामुळे समितीने उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली. त्यावर सुनावणी चालू आहे.