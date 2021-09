पारनेर कारखान्यातील घोटाळ्याचा हिशोब द्यावाच लागेल..!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench of Mumbai High Court) ‘पारनेर’च्या विक्री व्यवहाराची सक्त वसुली संचालनालया (ईडी) (ED) मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देऊनही सक्तवसुली संचलनालयाच्या मुंबई विभागाने कारवाई केली नाही. त्यामुळे पारनेर कारखाना बचाव समितीचे रामदास घावटे, बबनराव कवाद यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड (Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad), ईडीफचे मुख्य संचालक संजय मिश्रा यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन पारनेरच्या संशयास्पद विक्री व्यवहाराची ईडीमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. त्याचवेळी घावटे व कवाद यांनी माजी खासदार किरीट सोमय्या (Former MP Kirit Somaiya) यांची भेट ‘पारनेर’ प्रकरणी लक्ष घालावे अशी विनंती केली होती. माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, जिल्हाध्यक्ष दक्षिण अरुण मुंडे, रामदास घावटे, बबन कवाद, साहेबराव मोरे, विश्वनाथ कोरडे, अश्विनी थोरात, सुनील थोरात, कामगार नेते शिवाजी औटी, सुभाष बेलोटे, बाबुराव मुळे आदी उपस्थित होते.