परळी अर्बनच्या संचालकांवर ‘मोक्का’ लावा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

11 कोटी 42 लाख रुपयांच्या ठेवी घेऊन सर्व शाखा बंद करणार्‍या परळी अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या (Parli Urban Multistate Co-operative Credit Society) सर्व संचालकांनी संघटितपणे हा गुन्हा केलेला आहे. यामुळे सर्व संचालक, चेअरमन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर ‘मोक्का’ कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी, (Action should be taken under the Mocca Act) अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाच्यावतीने (International Human Rights Association) आर्थिक गुन्हे शाखेकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.