साखर कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मितीवर भर द्यावा

सहकारातील साखर कारखानदारांनी कारखान्यात इथेनॉल सारखे नवीन बायप्रॉडक्ट (New byproducts like ethanol) तयार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. येणारा काळ साखर कारखानदारीसाठी उज्ज्वल (Bright for the sugar industry)असून नवीन बायप्रॉडक्टपासून कारखाना व्यवस्थापनाला व शेतकर्‍यांना त्याचा चांगला फायदा होईल, असे प्रतिपादन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) यांनी केले.