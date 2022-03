पाचेगाव |वार्ताहर| Pachegav

नेवासा तालुक्यातील (Newasa Taluka) पाचेगाव (Pachegav), पुनतगाव (Punatgav) व मध्यमेश्वर (Madhyameshwar) या तीनही कोल्हापूर (Kolhapur) पद्धतीने बांधण्यात आलेल्या बंधार्‍यातून पाण्याची मोठी गळती (Large leakage of water from the dam) होत आहे. याकरिता गेल्या पाच वर्षांपासून शेतकर्‍यांची बंधार्‍याच्या दुरुस्तीसाठी निधी (Funds for repair of levees) उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली मात्र प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध न झाल्याने पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गळती सुरुच आहे.