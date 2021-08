गोंडेगाव |वार्ताहर| Gondegav

श्रीरामपूर (Shrirampur) तालुक्यातील गोंडेगाव (Gondegav) येथे ग्रामपंचायतीने (Grampanchayat) गावातील आरोग्य व स्वच्छता (Health and Hygiene) राखण्यासाठी धडक कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गावातील उघड्यावर शौचास बसणार्‍यांची (Those who defecate in the open) चांगलीच धांदल उडालेली आहे. सोशल मीडियावर (Social Media) सदरचे फोटो व्हायरल (Photo Viral) झाल्याने गावात चर्चेला उधाण आले आहे. ही कारवाई करणारे ग्रामविकास अधिकारी (Village Development Officer) चांगलेच चर्चेत आले आहेत.