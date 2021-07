अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

माध्यमिक शिक्षक सोसायटीची ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा (Online General Meeting of Secondary Teachers Society) सोमवारी सायंकाळी उशीरा पारपडली. या सभेत सत्ताधारी गटाकडून सभा शांततेत आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात पारपडल्याचा तर विरोधी संचालकांनी सभा गोंधळाच्या वातावरण झाली असून सभासदांना लाभांश कमी दिल्याने विरोधी गटाच्या संचालक आणि सभासदांनी (Members) सत्ताधार्‍यांचा निषेध (Protest) केल्याचा दावा केला आहे. यामुळे माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेतील (Online General Meeting of Secondary Teachers Society) गोंधळाची परंपरा (tradition of confusion) यंदाही कायम राहिली आहे.