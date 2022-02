युक्रेनमध्ये अडकलेल्यांपैकी नगरचे दोघे परतले

रशिया व युक्रेनमध्ये (Russia and Ukraine) युद्धाचा भडका उडाला आहे. जिल्ह्यातून युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी विद्यार्थी गेले (Students went to Ukraine for education) आहेत. यातील बहुतांश विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. त्यातच युक्रेनमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे (Indian Student) हाल होत असून काही ठिकाणी तर विद्यार्थ्यांना मारहाण (Beating) झाल्याचे वृत्त आल्याने युक्रेनमध्ये मुले असणार्‍या पालकांची धडकी वाढलेली आहे. युक्रेनमध्ये युध्दाची स्थिती चिंताजनक होत असल्याने आता आपले मुले लवकर यावीत, अशी प्रार्थना संबंधीतांचे पालक करत आहे. रविवारी दिलासादायक बातमी आली असून नगरमधील भारत तोडमल आणि आविष्कार मुळे दोघे मुंबईत (Mumbai) दाखल झाले असून यातील एक नगरला पोहचला असून दुसरा रात्री उशीरापर्यंत येणार होता.