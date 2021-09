इम्पिरीकल डेटा (Imperial Data) गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय 5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Self-Governing Bodies) निवडणुका जाहीर (Election Announced) होण्यात झाला आहे, असा आरोप ओबीसी मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष दिपक भगत (Allegations OBC Morcha District Vice President Deepak Bhagat) यांनी केला.

सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणार्‍या महापालिका (Municipal Corporation), नगरपालिका (Municipality), जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण (Zilla Parishad Election Reservation to OBC Community) न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची (OBC reservation in the Supreme Court) बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) वकिलच उभा केला नाही असे सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणतो आहे. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी व आघाडी सरकारचे पालक म्हणविणार्‍या ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Senior leader Sharad Pawar) यांनी नाना पटोले (Nana Patole) यांच्या आरोपावर खुलासा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.