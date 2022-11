निपाणी वडगाव येथे रस्त्यावरील उभे वाहन पेटविले

वडाळा महादेव |वार्ताहर| Vadala Mahadev

श्रीरामपूर (Shrirampur) तालुक्यातील निपाणी वडगाव (Nipani Vadgav) येथील वैदु वसाहत या ठिकाणी अज्ञात व्यक्तीने रस्त्यावर उभे वाहन पेटविले (The Vehicle Was Set on Fire). नागरिकांच्या मदतीने आग विझविण्यात आली.