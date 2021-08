निंबळकचा पाणीप्रश्न मार्गी लागणार

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

निंबळक (Nimbalak) (ता. नगर) येथील पाणीसाठा (Water Storage) वाढवून मिळावा, या मागणीसाठी (Demand) आमदार नीलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी राज्यमंत्री आदिती तटकरे (Minister of State Aditi Tatkare) यांची भेट घेऊन चर्चा केली. पुढील आठवड्यात एमआयडीसीच्या (MIDC) अधिकार्‍यांसमवेत चर्चा करून पाण्याचा प्रश्न (Question of Water) कायमस्वरूपी सोडवू, असे आश्वासन मंत्री तटकरे (Minister of State Aditi Tatkare) यांनी दिले.