नेवासा : आषाढी वद्य एकादशीला माऊलींचा होणारा यात्रा उत्सव रद्द

नेवासा |ता. वार्ताहार| Newasa

आषाढी वद्य एकादशीला माऊलींची कर्मभूमी असलेल्या श्री क्षेत्र नेवासा येथील संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिरात (temple of Sant Dnyaneshwar Maharaj) होणारा यात्रा उत्सव रद्द यंदा करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या (third wave of Corona) पार्श्वभूमीवर रद्द करण्यात आला असल्याचा निर्णय विश्वस्त मंडळ व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या झालेल्या बैठकीत (Meeting) घेण्यात आला.