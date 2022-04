नेवासा तालुका टँकरमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणार - ना. गडाख

नेवासा तालुक्यातील विविध गावांतील पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय (Inconvenience of Drinking Water) दूर व्हावी यासाठी जलसंधारण मंत्री गडाख (Water Conservation Minister Gadakh) यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Minister for Water Supply and Sanitation Gulabrao Patil) यांचेकडे पाठपुरावा करत तालुक्यातील वडुले, नांदूर शिकारी, सुकळी बुद्रुक व खुर्द, पाथरवाला, सुलतानपूर या गावांच्या पाणी योजनेसाठी जलजीवन मिशन कार्यक्रमा (Jaljivan Mission Program) अंतर्गत 30 कोटी रुपयांच्या योजनेस मंजुरी मिळवली.