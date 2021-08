नेवासा यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना आगमन व प्रस्थानास बंदी

उपविभागीय अधिकारी, नगर विभाग यांनी दि.2 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हंटले आहे की, तहसीलदार (Tahsildar) नेवासा तथा घटना व्यवस्थापक यांचे दि. 31 जुलै 2021 रोजीचे पत्रान्वये श्रीक्षेत्र ज्ञानेश्वर मंदीर, नेवासा येथे आषाढी वदय एकादशीला माऊलीच्या दर्शनासाठी दरवर्षी मोठी यात्रा भरत असते. भाविक मोठया संख्येने नेवासा फाटा मार्गे नेवासा शहरात दाखल होत असतात. करोनाच्या तिस-या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच यात्रा उत्सव रद्द (Against the backdrop of the third wave of Corona, the Yatra festival was canceled this year) केला असल्याबाबत निर्णय झालेला आहे. तसेच दि. 04 ऑगस्ट 2021 रोजी एकादशी निमित्त नेवासा शहरात होणारी गर्दी लक्षात घेता, कोव्हीड-19 (Covid 19) या आजाराची इतरांना लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.