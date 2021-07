घोडेगावात कांदा 2200 रुपये क्विंटल

दोन नंबरच्या कांद्याला (Onion) 1700 ते 1900 रुपये तर तीन नंबरच्या कांद्याला 400 ते 500 रुपये भाव मिळाला. दोन-तीन वक्कलांना 2200 रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. शनिवारी व रविवारी विकएन्ड लॉकडाऊन जाहीर (Weekend lockdown announced on Saturday and Sunday) झालेला असल्याने शनिवारचे कांदा लिलावआता बंद ठेवण्यात (Saturday's onion auction is now closed) आले आहेत. आठवड्यात केवळ दोनच दिवस लिलाव होत आहेत. करोना नियमामुळे सोमवारच्या दिवशी दुपारी चारपर्यंत आवक घेतली जात असून त्याचे लिलाव मंगळवारी केले जात आहेत.