कारखान्यांची चौकशीऐवजी भाजपने मराठा-ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न करावे

कर्जत |प्रतिनिधी| karjat

भाजपने (BJP) एक ठराव करून केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे (Central Home Minister) राज्यातील सर्व साखर कारखान्याच्या चौकशीची मागणीचे पत्र (State all sugar factory investigation demand letter) पाठवले आहे. त्याबद्दल आक्षेप नाही, पण भाजपने त्याच पत्रात केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या मराठा आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत (BJP Maratha and OBC Reservation try), अशी मागणी का केली नाही, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आ. रोहित पवार (NCP MLA Rohit Pawar) यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांना केला आहे. सीबीआय (CBI), ईडीच्या चौकशा (ED Investigation) हे राजकीय हत्यार (Political weapon) झाले असून केवळ सत्तेत येण्यासाठी हे हत्यार भाजप वापरत असल्याचा आरोप करताना रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी हे संविधानाला धरून नाही, असेही म्हटले आहे.