राजकारणातील एकमेकांचे कट्टर विरोधक आले एकत्र, अनेकांना बसला आश्चर्याचा धक्का

शेटेवाडी (Shetewadi) भागातील चार चारीवरील गणपती चौकात बाबामहाराज मोरे यांच्या अधिपत्याखाली सुरू असलेल्या नवनाथ पारायण सप्ताह (Navnath Parayan Saptah) सोहळ्याचे दीपवंदन नगराध्यक्ष सत्यजित कदम (Mayor Satyajit Kadam) व गणेश भांड (Ganesh Bhand) यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानिमित्ताने राजकारणातील (Political) एकमेकांचे कट्टर विरोधक (Staunch opponents of each other) एकत्र आल्याचे बघायला मिळाले.