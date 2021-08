नामको कालवा खोपडीच्या प्रकल्पबाधितांना 2 कोटी 17 लाख भरपाई

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

कोपरगाव तालुक्याच्या (Kopargav Taluka) पूर्व भागातील अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेला नांदूर मध्यमेश्वर जलद कालव्याच्या (Nandur Madhyameshwar fast canal) वितरिका क्र. 1 व 2 च्या भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा प्रश्न (The question of compensation for land acquisition) केलेल्या पाठपुराव्यातून मार्गी लागला आहे.

मागील महिन्यात लौकी येथील जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांना यापूर्वी 61 लाख 87 हजार रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांना देखील भरपाई मिळवून देणार असल्याचे त्यावेळी सांगितले होते. त्यासाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्यातून खोपडी (Khopadi) येथील एकूण 22 प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांना 2 कोटी 17 लाख रुपयांची भरपाई मिळाली आहे, अशी माहिती आ. आशुतोष काळे (MLA Ashutosh Kale) यांनी दिली आहे.