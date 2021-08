मगर यांनी थोपटले नागवडे यांच्या विरोधात दंड

श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda

नागवडे सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीसाठी (Nagwade Co-operative Sugar Factory Election) विद्यमान अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे (President is Rajendra Nagwade) यांच्या विरोधात माजी उपाध्यक्ष केशवराव मगर (Former Vice President Keshavrao Magar) यांनी दंड थोपटले आहेत. मगर (Former Vice President Keshavrao Magar) यांनी पत्रकार परिषद घेत नागवडे (Rajendra Nagwade) यांच्यावर घणाघाती आरोप करत निवडणुकीत पॅनल (Election Panel) उभे करणार असल्याची घोषणा मंगळवारी केली.