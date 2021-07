‘त्या’ तीन डॉक्टरांचा जामीन फेटाळला

न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर या तीनही आरोपींनी न्यायालयामध्ये वकिलामार्फत जामिनासाठी अर्ज दाखल केलेला होता. या जामीन अर्ज संदर्भामध्ये आक्षेप घेताना पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला यात हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून 22 कोटी रुपयांचा अपहार झालेला आहे. ही रक्कम कोणाकोणाला कशा स्वरूपामध्ये दिलेली आहे, हे तपासामध्ये उघड झालेले आहे. त्यामुळे या रकमेच्या संदर्भात अन्य आरोपींचा सुद्धा आम्ही शोध घेत आहोत. या घटनेचा तपास अजून पूर्ण व्हायचा आहे, त्यामुळे यांना जामीन देऊ नये, असे लेखी म्हणणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आले. त्यानंतर या तीनही आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून (Rejecting the bail application of all the three accused) लावला आहे.