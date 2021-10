पुढील महिन्यात नगर अर्बन बँकेचा बिगूल

अर्बन बँक मल्टीस्टेट बँक (Urban Bank Multistate Bank) आहे. त्यामुळे केंद्रीय सहकार विभागाचे त्यावर नियंत्रण (Control of Central Co-operative Department) आहे. केंद्रीय निबंधकांनी व भारतीय रिझर्व बँकेनेही (Reserve Bank of India)अर्बन बँकेची निवडणूक (Election of Urban Bank) घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्याबाबतचे पत्रही राज्याच्या सहकार आयुक्तांना 16 सप्टेंबरला पाठविले होते. सहकार आयुक्तांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंधक आहेर यांची नियुक्ती केली आहे. राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर करोना संसर्गामुळे निर्बंध आणले होते. आता निर्बंध हटवून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला आहे.