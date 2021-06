नगर मनमाड महामार्गावर थातुरमातुर मलमपट्टी- बाणाईत

शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi

नगर मनमाड महामार्गावरील (Nagar Manmad Highway) रस्त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. कोपरगाव ते कोल्हार (Kopargav-Kolhar) दरम्यान खड्डे बुजवण्याचे (pits is in progress) काम सुरू आहे. मात्र बुजवलेल्या खड्ड्यांवर थातुरमातुर मलमपट्टी केली जात असून त्यामुळे अपघातांची मालिका सुरू आहे. खड्ड्यांंमुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला असून ठेकेदाराला काळ्या यादीत (Contractor Black List) टाकून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू (Minister of State Bachchubhau Kadu) यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचे जनशक्ती प्रहार पक्षाचे शिर्डी शहराध्यक्ष अमोल बाणाईत यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.