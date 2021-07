केंद्र सरकारकडून (Central Government) राज्य सरकारकडे (State Government) आणि राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय लसींचे वाटप केले जाते. जिल्ह्यात लसींचा पुरवठा (Supply of vaccines in the district) जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत (Under Health Department of Zilla Parishad) लसच्या डोसचा पुरवठा करण्यात येतो. शहरात तीन दिवसांपासून सायंकाळनंतर लसबाबत मनपा आरोग्य विभागशी (Ahmednagar Municipal Corporation Health Department) संपर्क साधल्यानंतर लस उपलब्ध नसल्याचे समजते. त्यानंतर उद्या लसीकरण बंद असल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल केले जातात. लसींचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात असल्याने नागरिकही हवालदील झाले आहेत.