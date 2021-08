नगर शहरातील अवजड वाहतूकीवरून आ. जगताप आक्रमक

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

यश पॅलेस (Yash Palace) ते स्टेट बँक (State Bank) मार्गावर उड्डाणपुलाचे काम सुरू (Work on the flyover begins) आहे. या भागातून अवजड वाहतूक करण्यास बंदी (Prohibition of heavy traffic) घातलेली असतानाही राजरोसपणे दिल्ली गेट (Delhi Gate) व उड्डाणपुलाचे काम सुरू (flyover Work Start )असलेला रस्ता यावरून अवजड वाहतूक होत आहे. याबाबत आ. संग्राम जगताप (MLA Sangram Jagtap) यांनी सक्कर चौकात आंदोलनाचा इशारा (Movement Hint) देताच प्रशासन खडबडून जागे झाले व नगर शहरातून होणारी अवजड वाहतूक ताबडतोब बंद करण्यात आली.