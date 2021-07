नगर तालुक्याचा युरीया साठाचा परस्पर दुसरीकडे वाटप

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

नगर तालुक्यातील (Nagar Taluka) शेतकर्‍यांसाठी बफर स्टॉक (Buffer stock) करून ठेवलेल्या युरीयाच्या (urea) साठ्यापैकी (Storage) 205 मेट्रीक साठा अन्य तालुक्यांना परस्पर वाटप (Mutual allocation) करण्यात आला आहे. हा उद्योग कृषी विकास महामंडळाच्या (Industry Agriculture Development Corporation) अधिकार्‍यांनी केला आहे. या प्रकाराबाबत जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या (Zilla Parishad Standing Committee) बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून या प्रकरणी थेट कृषी मंत्र्यांकडे तक्रार (Complaint to the Minister of Agriculture) करणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कार्ले (sandesh Karle) यांनी दिली.