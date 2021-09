मुळा उजवा कालवा वितरका दुरुस्तीसाठी 10 कोटींचा निधी द्या

नेवासा |तालुका प्रतिनिधी|Newasa

नेवासा (Newasa), शेवगाव (Shevgav) व पाथर्डी (Pathardi) तालुक्यातील लाभक्षेत्रात टेलच्या भागापर्यंत पूर्ण दाबाने पाणी मिळावे (Get water at full pressure) यासाठी मुळा उजवा कालव्यावरील (Mula Right canal) ब्रँच-2 ,टेल डीवाय व पाथर्डी ब्रँच (Pathardi Branch) नूतनीकरणासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करावा अशी मागणी माजी आमदार नरेंद्र घुले पाटील (Former MLA Narendra Ghule Patil) यांनी जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील (Water Resources Minister Jayantrao Patil) यांचे कडे केली आहे.