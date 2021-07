मुळा धरण निम्मे भरले ; 22 वर्षांच्या इतिहासात ही बारावी वेळ

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

दक्षिण नगर जिल्ह्याला (South Nagar district) जलसंजीवनी देणार्‍या 26 हजार दलघफूट पाणीसाठवण क्षमतेचे मुळा धरण (Mula Dam) रविवारी (दि.25) रात्री निम्मे भरले आहे. सोमवारी सकाळपर्यंत धरणात 13 हजार दलघफूट पाणीसाठ्याची (Water Storage) नोंद झाली आहे. सध्या धरणात पाणलोटातून आवक सुरू असल्याने मुळा धरणाच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ (Rapid rise in water level of Mula dam) होत आहे. विशेष म्हणजे धरणाच्या गेल्या 22 वर्षांच्या इतिहासात (history of 22 years) केवळ जुलै महिन्यातच हे धरण निम्मे भरण्याची ही बारावी वेळ आहे. तर ऑगस्टमध्ये तब्बल नऊवेळा धरण निम्मे भरलेले आहे. दरम्यान, मुळा धरणाचा पाणीसाठा जलदगतीने वाढत असल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.