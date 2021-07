मुळा, भंडारदरात आवक सुरूच

कोतूळ, भंडारदरा |वार्ताहर| Kotul

मुळा (Mula) आणि भंडारदरा पाणलोटात (Bhandardara watershed) अधूनमधून जोरदार सरी कोसळत असल्याने दोन्ही धरणांमध्ये पाण्याची आवक (Inflow of water into dams) सुरू आहे. अपेक्षेप्रमाणे काल पहाटेच मुळा धरणातील पाणीसाठा (Water storage in Mula dam) निम्मा झाला होता. त्यानंतर 4892 क्युसेकने आवक सुरू असल्याने सायकाळी पाणीसाठा 13111 दलघफू झाला होता. तर भंडारदरा धरणातही (Bhandardara Dam) पाण्याची आवक सुरू असलीतरी ती कमी असल्याने हे धरण 70 टक्के भरले आहे.