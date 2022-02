मुळा सहकारी साखर कारखान्याच्या डिस्टलरी व इथेनॉल प्रकल्पाचे उदघाटन संपन्न

नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa

तालुक्यातील सोनई (Sonai) येथील मुळा सहकारी साखर कारखान्याने (Mula co-operative sugar factory) मृद व जलसंधारण मंत्री ना शंकरराव गडाख (Minister of Soil and Water Conservation Na Shankarrao Gadakh) यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभारलेल्या 80 कोटी रुपये खर्चाच्या डिस्टलरी व इथेनॉल प्रकल्पाचे उद्घाटन (Inauguration of distillery and ethanol project) शुक्रवार दि.18 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 4:55 वाजता राज्याचे पर्यटन,पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री ना. आदित्य ठाकरे (Tourism, Environment Minister Aditya Thackeray) यांच्या हस्ते संपन्न झाले.