लोकसंख्येनुसार गावनिहाय लसीचे नियोजन करा

करोना लसीकरणाच्यावेळी (Corona vaccination) उडणार्‍या गोंधळात सुसूत्रता येण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक गावात समान लसीकरणाचे नियोजन करा (Plan for equal vaccination in the village). यातून सर्व गावांना न्याय मिळेल. तसेच कोव्हॅक्सिन (Co-Vaccine) केवळ दुसर्‍या डोससाठी वापरून ते लसीकरण (Vaccine) आधी करावे आणि कोविशिल्डची (Covishield) 60 टक्के लस (Vaccine) पहिल्या डोससाठी, तर 40 टक्के लस दुसर्‍या डोससाठी वापरावी, अशा सूचना खासदार डॉ. सुजय विखे (MP Sujay Vikhe Patil) यांनी आरोग्य अधिकार्‍यांना दिल्या.