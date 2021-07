मुलीसह आईचा विहीरीत पडून मृत्यू

कर्जत |प्रतिनिधी| Karjat

सरपन गोळा करत असताना विहिरीत (Well) पडलेल्या मुलीला वाचवण्याचा प्रयत्न (Trying to save the girl) करणार्‍या आईचा देखील पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू (mother also drowned Death) झाल्याची घटना घडली आहे.