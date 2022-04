नेप्ती उपबाजारात (Nepti Sub Market) नोव्हेंबर 2021 पासून मोठा प्रमाणावर कांद्याची आवक (Onion Inward) होत आहे. या काळामध्ये कांद्याला (Onion) चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकरी वर्गही समाधानी झाला आहे. समितीचे नेप्ती उपबाजार (Nepti Sub Market) येथे प्रशस्त जागा असल्याने तब्बल सव्वा लाख ते दीड लाख कांदा गोण्यांची आवक (Onion Inward) प्रत्येक लिलावाला आवारामध्ये येत आहे. दरम्यान काही व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांना त्यांच्या कांद्याचे पैसे मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासक रत्नाळे यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यावर प्रशासक रत्नाळे यांनी सुनावणी घेऊन शेतकर्‍यांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत मिळून दिले आहेत.