दोन टोळ्यांवर मोक्का न्यायालयात दोषारोपपत्र

विजय राजु पठारे (वय 40) व त्याच्या टोळीतील अजय राजु पठारे (वय 25), बंडु ऊर्फ सुरज साहेबराव साठे (वय 22), अनिकेत विजु कुचेकर (वय 22), प्रशांत ऊर्फ मयुर राजु चावरे (वय 24), अक्षय गोविंद शिरसाठ (वय 23 सर्व रा. सिद्धार्थनगर, नगर) या टोळीने तोफखाना पोलीस ठाणे हद्दीत मार्चमध्ये दरोड्याचा गुन्हा केला होता. तसेच या टोळीविरोधात तोफखाना पोलीस ठाण्यात (Topkhana Police Station) गंभीर स्वरूपाचे 12 गुन्हे दाखल आहेत. तोफखाना पोलिसांनी नाशिकचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (Special Inspector General of Police of Nashik) यांच्याकडे पठारे टोळीविरूद्ध मोक्का (Mocca) लावण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला मंजुरी मिळाली होती. पोलीस उपअधीक्षक अजित पाटील यांनी या गुन्ह्याचा तपास करून पठारे टोळीविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल (Chargesheet Filed in Court) केले आहे.